Eğlence mekanında silahlı saldırı; 2 yaralı (2)

Samsun’un Atakum ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili firari olan 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra 4 farklı araç kullanarak kaçtıkları öğrenildi. Tarafların birbirini tanıdığı, alkollüyken tartıştıkları ve arkadaş oldukları öğrenildi. Yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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