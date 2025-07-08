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        Düştüğü sulama kanalında boğuldu

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan Uğur Umay'ın (30) 5 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:10
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        Düştüğü sulama kanalında boğuldu
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        SAMSUN’un Bafra ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan Uğur Umay’ın (30) 5 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Bahçeler Mahallesi Saklı Bahçe Düğün Salonu mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte içki içmek için bölgeye gelen Uğur Umay, bir süre sonra araçtan inerek sulama kanalının kenarına gitti. Umay, dengesini kaybederek suya düştü. Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Akıntının güçlü olduğu sulama kanalında başlatılan arama çalışmalarında, yaklaşık 5 kilometre sürüklenen Uğur Umay, itfaiye dalgıcı Cüneyt Gelgeç tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Umay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Umay’ın cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay sırasında yanında bulunan arkadaşları ifadeleri alınmak üzere Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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