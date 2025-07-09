Dekanın babasının öldüğü kazada alkollü sürücü adli tıp raporuna göre de asli kusurlu

SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası Halim Bekiroğlu'na (74) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Kahraman Çal'ın yargılandığı davada, adli tıp raporu da dosyaya girdi. Bu rapora göre de tutuklu Çal'ın asli kusurlu olduğu, olayın meydana gelişinde dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareket ettiği vurgulandı.

Kaza, 4 Aralık 2024'te Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kahraman Çal'ın kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası Halim ve annesi Gülnaz Bekiroğlu’na (64) çarptı. Metrelerce sürüklenen çift, ağır yaralandı. Halim Bekiroğlu, hastanede hayatını kaybetti.

'HER GÜN ALKOL ALDIĞIM İÇİN VÜCUDUM ALIŞKIN'

Gözaltına alınan Kahraman Çal, adliyede verdiği ifadede, "Öğle saatlerinde alkol aldım. Hemen hemen her gün alkol aldığım için vücudum alışkın. Araç kullanmamda herhangi bir sakınca yoktu. Orta şeritte araba olduğu için sağ şeride geçtim. Yayaları fark ettim, firene bastım ama çarpmaktan kurtulamadım. Hızım yaklaşık 60-70 kilometreydi. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum" dedi. Çal tutuklanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.