Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Dekanın babasının öldüğü kazada alkollü sürücü adli tıp raporuna göre de asli kusurlu

        SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:45 Güncelleme: 10.07.2025 - 07:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dekanın babasının öldüğü kazada alkollü sürücü adli tıp raporuna göre de asli kusurlu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası Halim Bekiroğlu'na (74) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Kahraman Çal'ın yargılandığı davada, adli tıp raporu da dosyaya girdi. Bu rapora göre de tutuklu Çal'ın asli kusurlu olduğu, olayın meydana gelişinde dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareket ettiği vurgulandı.

        Kaza, 4 Aralık 2024'te Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kahraman Çal'ın kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası Halim ve annesi Gülnaz Bekiroğlu’na (64) çarptı. Metrelerce sürüklenen çift, ağır yaralandı. Halim Bekiroğlu, hastanede hayatını kaybetti.

        'HER GÜN ALKOL ALDIĞIM İÇİN VÜCUDUM ALIŞKIN'

        Gözaltına alınan Kahraman Çal, adliyede verdiği ifadede, "Öğle saatlerinde alkol aldım. Hemen hemen her gün alkol aldığım için vücudum alışkın. Araç kullanmamda herhangi bir sakınca yoktu. Orta şeritte araba olduğu için sağ şeride geçtim. Yayaları fark ettim, firene bastım ama çarpmaktan kurtulamadım. Hızım yaklaşık 60-70 kilometreydi. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum" dedi. Çal tutuklanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        1.25 PROMİL ALKOLLÜYMÜŞ

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Samsun 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Kahraman Çal hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. İddianamede; Kahraman Çal'ın 1.25 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'nden alınan raporda da şüphelinin asli, yaya geçidini kullanan evli çiftin kusursuz olduğu kanaatine varıldığı yer aldı.

        'ÖLEN AMCAMIZA DUA EDİYORUM'

        Sanığın ilk duruşmada yaptığı savunmada, "Alkollü araç kullandım. Seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmekte olan yayaları son anda görüp, frene bastım. Yayaları gördüm. Gördüğümle vurmam bir oldu. Kendilerine yardım etmeye çalıştım. Ben bu olayla ilgili ölen amcamıza dua ediyorum. Yaralı teyzemize de geçmiş olsun" dedi.

        ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA EKLENDİ

        Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan adli tıp raporu dosyaya eklendi. Raporda, "Sürücü Kahraman Çal, sevk ve idaresindeki otomobil ile gündüz vakti, meskun mahaldeki yolu takiben seyir halindeyken, yola gereken dikkatini vermeden ve hız azaltmadan yaklaştığı olay mahalli yaya geçidinde, seyrine göre sol tarafından yola girip karşıya geçmekte olan ve ilk geçiş hakkını bırakmadığı yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketiyle asli kusurludur" ifadelerine yer verildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        5 immünoterapi ilacı, SGK geri ödeme listesine eklendi
        5 immünoterapi ilacı, SGK geri ödeme listesine eklendi
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Murat Çalık yoğun bakımda

        Benzer Haberler

        Samsun'da otomobille üzerinden geçilen kişi kaldırıldığı hastanede öldü
        Samsun'da otomobille üzerinden geçilen kişi kaldırıldığı hastanede öldü
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Samsun'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
        Samsun'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
        Samsun'da bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücünün yargılanması...
        Samsun'da bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili sürücünün yargılanması...