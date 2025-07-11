Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 40 şüpheli adliyede

        SAMSUNmerkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 40'ı, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 40 şüpheli adliyede
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUNmerkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 40'ı, adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçuna yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında Samsun merkezli 12 ilde salı günü eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda Samsun, İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Artvin, Antalya, İzmir, Kastamonu, Çanakkale, Elazığ, Erzincan ve Sinop'taki 70 şüpheli, gözaltına alındı.

        2 MİLYAR 600 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 1 milyon 230 bin 600 lira para, 720 sentetik hap, 1,7 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 187 fişek, 30 kartuş ve çok sayıda SIM kart ve dijital materyal ele geçirildi. İncelemede; yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konulurken, 2 otomobil, 1 çekici ve 5 motosikletin suçtan elde edildiği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 70 şüpheliden 30'u sorgusunun ardından salıverilirken, 40'ı bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Trump: Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım
        Trump: Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        İstikamet Yunan Adaları
        İstikamet Yunan Adaları
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!

        Benzer Haberler

        Alaçam'da şehitler için dua edildi
        Alaçam'da şehitler için dua edildi
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 40 zanlı adliyede
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 40 zanlı adliyede
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Samsunspor, İsveçli futbolcu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
        Samsunspor, İsveçli futbolcu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
        Samsunspor, defans oyuncusu Joe Mendes ile sözleşme imzaladı
        Samsunspor, defans oyuncusu Joe Mendes ile sözleşme imzaladı
        Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi vatandaşlar kurtardı
        Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi vatandaşlar kurtardı