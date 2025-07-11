Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 40 şüpheli adliyede (2)

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 19’u çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 17 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilirken, 3 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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