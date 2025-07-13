Akülü arabasıyla site havuzuna düşen çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı
SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ö.
SAMSUN’un Atakum ilçesinde Ö.A.I. (4), akülü arabasıyla sitenin havuzuna düştü. Havuzdan çıkarılıp kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ö.A.I.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Kapıcı olan Adem I.’nın (28) oğlu Ö.A.I., sitenin bahçesinde akülü arabasıyla oynarken havuza düşüp boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Adem I., oğlunu havuzdan çıkarıp, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ö.A.I.’nın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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