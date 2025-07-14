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        Seyir halindeyken alev alan belediye otobüsü yandı

        SAMSUN'da seyir halindeyken lastiğinden alev alan özel halk otobüsü yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:11
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        Seyir halindeyken alev alan belediye otobüsü yandı
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        SAMSUN’da seyir halindeyken lastiğinden alev alan özel halk otobüsü yandı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait , Hüdayi K. (26) yönetimindeki 55 BBB 90 plakalı halk otobüsü, saat 15.30 sıralarında Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi 614’üncü Sokak’a geldiğinde sağ arka lastiğinden dumanlar çıkmaya başladı. Aynadan durumu fark eden Hüdayi K., otobüsü durdurup, yolcuları tahliye etti, ardından da alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Ancak alevler kısa süre sonra aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

        Yolcular başka bir otobüsle, sefere devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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