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        Samsunspor'da Okan Kocuk'un sözleşmesi uzatıldı

        SAMSUNSPOR, 29 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk ile 2028'e kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:55
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        Samsunspor'da Okan Kocuk'un sözleşmesi uzatıldı
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        SAMSUNSPOR, 29 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk ile 2028’e kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı.

        Yeni sezonda Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek Samsunspor, hem iç hem de dış transferde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi mevcut kadrosundaki önemli oyuncuları bünyesinde tutmak ve istikrarı sağlamak amacıyla sözleşme yenilemelerine de ağırlık veriyor. Bu kapsamda, 2023 yılında Galatasaray’dan bedelsiz olarak transfer edilen 29 yaşındaki kaleci Okan Kocuk’un, gösterdiği başarılı performans nedeniyle sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldı.

        Samsunspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise, “Avrupa’nın enleri arasına giren ve kalemizi 14 maçta gole kapatan tecrübeli eldiven Okan Kocuk ile sözleşmemizi 2028’e kadar uzattık. Birlikte nice başarılara Okan” ifadelerine yer verildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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