Pandemide bahçesinde yapımına başladığı sirke, geçim kapısı oldu

SAMSUN’da Emine Varol (52), pandemi döneminde kendi bahçesinde yetiştirdiği meyvelerle yaptığı sirke geçim kapısı oldu. Yoğun ilgi görünce çeşit sayısını 40’a çıkaran Varol, “Tamamen doğal ve fermente, ilaçsız ve katkısız bitkilerden, meyvelerden ve çiçeklerden sirkeler üretiyorum. Gül, aronya, lavanta gibi çiçeklerin yanı sıra elma, armut, ayva gibi meyveleri de kullanıyorum” dedi.

Pandemi sürecinde bahçesindeki meyveleri değerlendirmek isteyen Emine Varol, sirke üretmeye başladı. Bitkilerin ve meyvelerin şifalı yönlerini araştıran Varol, aldığı eğitimlerin ardından üretimini çeşitlendirdi. Tamamen doğal, fermente ve ilaçsız meyve ve çiçeklerden sirke üreten Varol’un şu anda 40’a yakın sirke çeşidi bulunuyor. Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra güvenilir ve ilaçsız üretim sağlayan meyve ve sebze satıcılarından da ürün temin ederek 40’a yakın çeşitte doğal sirke yaptığını belirten Varol, “Bu işe ilk olarak pandemi döneminde kendi bahçemin meyvelerini değerlendirmek amacıyla başladım, sonrasında çeşitli eğitimlere katıldım. Baktım ki bitkiler ve meyveler çok şifalı, ben de bu şifaları şişelere doldurmaya karar verdim. Şu anda 40’a yakın sirke çeşidim var” diye konuştu.