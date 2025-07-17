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        Polis otosu ile otomobil kavşakta çarpıştı; 2'si polis, 3 yaralı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde polis otosu ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 13:50 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:55
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        Polis otosu ile otomobil kavşakta çarpıştı; 2'si polis, 3 yaralı
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        SAMSUN'un Canik ilçesinde polis otosu ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Canik ilçesi 100'üncü Yıl ile İlkadım bulvarlarının kesişiminde meydana geldi. G.E.'nin (39) kontrolündeki İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 55 A 7732 plakalı polis otosu ile B.A.'nın (34) kullandığı 55 ANH 907 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile polis otosundaki İ.K. (52) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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