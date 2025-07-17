Polis otosu ile otomobil kavşakta çarpıştı; 2'si polis, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Canik ilçesi 100'üncü Yıl ile İlkadım bulvarlarının kesişiminde meydana geldi. G.E.'nin (39) kontrolündeki İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 55 A 7732 plakalı polis otosu ile B.A.'nın (34) kullandığı 55 ANH 907 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile polis otosundaki İ.K. (52) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

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