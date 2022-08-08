Samsun Valisi Dağlı'dan AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret

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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti.

Vali Dağlı, bir süre önce AA Samsun Bölge Müdürlüğüne atanan ve görevine başlayan Demir'e, iadeiziyarette bulundu.

Demir, Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında Vali Dağlı'ya bilgi verdi.

- Demir'den Samsunspor'a ziyaret

AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Samsunspor'u ziyaret etti.

Demir, Nuri Asan Tesisleri'nde ziyaret ettiği, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan'la bir süre görüştü.

Bilen, Samsunspor'un yeni yapılanması, projeleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Halil Demir, Bilen ve Soykan'a AA tarafından hazırlanan kitaplardan hediye etti.













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