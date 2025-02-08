Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:15 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, İlkadım ilçesinde tekel bayisi işleten H.K'nin (60) iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 109 içki kiti, 45 litre etil alkol ve 17,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        'Muhtar yokuşu'nda kızaklı kar keyfi
        'Muhtar yokuşu'nda kızaklı kar keyfi
        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
        Sahil Güvenlik Komutanlığının "Mavi Vatan"daki arama kurtarma tatbikatı ger...
        Sahil Güvenlik Komutanlığının "Mavi Vatan"daki arama kurtarma tatbikatı ger...
        "Masal Şatosu" müzikali 10 yılın ardından minik seyircileriyle buluşacak
        "Masal Şatosu" müzikali 10 yılın ardından minik seyircileriyle buluşacak
        Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
        Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
        Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
        Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından