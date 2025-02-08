Samsun'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Ekipler, İlkadım ilçesinde tekel bayisi işleten H.K'nin (60) iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 109 içki kiti, 45 litre etil alkol ve 17,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

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