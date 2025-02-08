Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmanda futbolcular 1 saat çalıştı. Antrenmanın ardından teknik direktör Reis, ekibe 2 gün izin verdi.
Samsun temsilcisi, 11 Şubat Salı günü tesislerde toplanarak TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.