Azerbaycan, Türkiye'deki vatandaşlarının resmi işlemlerini mobil otobüsle yapıyor

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SAMSUN (AA) - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına devlet hizmetlerini mobil olarak götürüyor.

Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı tarafından Azerbaycan'ın köylerinde yaşayan vatandaşlara devlet hizmeti vermek için oluşturulan Mobil ASAN otobüsü, ilk kez yurt dışına çıkarak Samsun'a geldi.

Dünyanın en büyük Havacılık ve Teknoloji Fuarı TEKNOFEST'e getirilen Mobil ASAN, Azerbaycan vatandaşlarının pasaport, kimlik kartı, ehliyet gibi kamu hizmetlerini almasını sağlıyor.

Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı Başkanı Ulvi Mehdiyev, AA muhabirine, T3 Vakfı'nın daveti üzerine Samsun'a geldiklerini söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ'de Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı'nın hizmetlerini tanıttıklarını aktaran Mehdiyev, "Mobil ASAN otobüsü yurt dışında ilk kez Samsun'da hizmet veriyor. Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlarımıza devlet hizmetlerini sunuyoruz. Mobil ASAN otobüsü devlet hizmetlerinin birinci merkezidir." dedi.

Mehdiyev, Samsun ve çevresinde çok sayıda Azerbaycan vatandaşı yaşadığını vurgulayarak, bu vatandaşların bulundukları yerde devlet hizmeti almasını sağladıklarını kaydetti.





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