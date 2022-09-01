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Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, Samsun'da konuştu:

AA

Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, Samsun'da konuştu:

SAMSUN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Amacımız sıfır atığı hayat tarzı haline getirmek. Bütün hanelerde, yani evlerimizde sıfır atığı bir yaşam tarzı haline getirmeliyiz." dedi.

Varank, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı standındaki "İklim Değişikliği ile Mücadelede Sıfır Atık ve İklim Elçileri Hareketi" panelinin açılışında konuştu.

Pırıl pırıl gençleri görmekten mutluluk duyduğunu belirten Varank, TEKNOFEST'in şölen havasında geçtiğini ifade etti.

Varank, "Sadece ülkemizin değil, küresel çapta bir teknoloji ve inovasyon şölenine dönüşen TEKNOFEST, rekorlar ve rekortmenlerin festivali olmuştur. Bu anlamda her yıl milyonlarca gencimize, bilim insanımıza kucak açmakta." diye konuştu.

Bakanlığın standında akıllı şehir uygulamaları, iklim dostu şehirler ve millet bahçeleri hakkında bilgi alınabileceğini vurgulayan Varank, "Bugün buradaki her bir gencimiz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Milli Teknoloji Seferberliği'nin bir neferidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir çevre politikalarının önemine değinen Varank, şöyle devam etti:

"Biz de sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir şehirler için sıfır atığa uyumlu, çevre dostu binalar üretiyoruz. Şehircilikte teknoloji ve yeşil hassasiyetin merkezde olduğu yeni modeller ortaya koyuyoruz. Coğrafi bilgi sistemlerimizi merkeze alarak enerji tüketimimizi minimal düzeye indiren, enerjisini kendisi üreten, çevreyi en az şekilde kirleten, sorunlara yapay zeka ile çözümler üreten akıllı şehirler inşa ediyoruz."

İklim değişikliğinden kaynaklanan sel, yangın ve depremlerde, durum analizine kadar her alanda hasar tespit çalışmasında milli teknoloji hamlesinin sembolü İHA'lardan istifade edildiğini anlatan Varank, "Şehirlerimizi geleceğe daha sağlıklı taşımak adına teknolojinin bütün imkanlarından yararlanıyoruz. iklim değişikliğinin en büyük sebebi, üretim ve tüketimdeki kontrolsüzlüktür. Bilhassa bu zincirin temelini oluşturan ham madde temini, çevreyi en çok kirleten faaliyetler arasındadır. Teknolojik gelişmeler geri dönüşümle birlikte bu kirliliğin en düşük seviyeye indirilmesine ve hatta uzun vadede sıfır emisyona ulaşılmasına imkan
sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" hareketinin kendilerine yol haritası çizdiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bu yol haritasında temel hedefimiz atık oluşturmamak. Oluşan atık varsa onu geri dönüşümle israftan kurtarıp yeniden üretime dahil etmek. Döngüsel bir ekonomi modeli olan 'Sıfır Atık' hareketiyle hem israfın önüne geçerek milli serveti koruyor hem de yeni iş kolları üreterek istihdama katkı sunuyoruz. Amacımız sıfır atığı hayat tarzı haline getirmek. Bütün hanelerde, yani evlerimizde sıfır atığı bir yaşam tarzı haline
getirmeliyiz. En büyük hedefimiz her evin atıklarının ayrıştırılması. Biz, iklim dostu bir Türkiye için, ülkemizde ilk kez hayata geçirilen İklim Elçileri hareketiyle, 209 üniversitemizden genç İklim Elçilerimizle yol arkadaşlığı yapıyoruz."

Açılış konuşmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Dergisi Editörü Prof. Dr. Kasım Yenigün, Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç ve İklim Elçisi Batuhan Ateşli'nin konuşmacı olarak katıldığı panele geçildi.

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