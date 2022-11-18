Salıpazarı'nda ücretsiz enstrüman kursu açıldı

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Salıpazarı Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde enstrüman kursu açıldı.

Gençlik Merkezi Kitap Kahve Salonu'nda Furkan Arslan ve Eda Kara eğitmenliğinde ücretsiz düzenlenen kurslarda piyano, keman, bağlama, gitar ve ney öğretiliyor.

Furkan Arslan, AA muhabirine, müziğin stres düzeyini düşürdüğünü belirterek, "Müzik akıl, vücut ve ruh arasında bir denge oluşturmaktadır. Müzik yaparken kişi bütün konsantrasyonunu enstrümanına verdiği için günlük hayatın stresinden de uzaklaşır. Ayrıca müziğin fiziksel ve mental olarak iyileştirici yönü günümüz bilim insanları tarafından da kanıtlanmıştır. Tüm çocuk ve gençlerimizi eğitimlerimize bekliyoruz." dedi.





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