Sinop'ta kuru yük gemisindeki yangında yaralananlardan 4'ünün Samsun'daki tedavileri sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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SAMSUN (AA) - Sinop'ta kuru yük gemisindeki yangında yaralanan mürettebattan biri ağır 4'ünün Samsun'daki tedavileri sürüyor.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, AA muhabirine, yangında yaralanan 4 kişinin Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavilerine devam edildiğini, yaralılardan 2'sinin entübe olduğunu söyledi.

Oruç, "Entübe hastalarımızdan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakımda takibi yapılıyor. Diğer iki hastamız ise yanık merkezinde ve durumları iyi. Hatta biri birkaç gün içinde taburcu edilebilir durumda." dedi.

Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında 20 Aralık Salı günü saat 20.30 sıralarında 17 kişilik mürettebatı bulunan Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli kuru yük gemisinde patlama meydana gelmiş, ardından çıkan yangında 16 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarıldıktan sonra Sinop, Samsun ve Ankara'daki hastanelere kaldırılmıştı.​​​​​​​

Sinop'ta tedavi altına alınan 10 yaralıdan 6'sı taburcu edilmiş, diğer yaralılar Bursa ve Ankara'ya sevk edilmişti.

Kaybolan kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.



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