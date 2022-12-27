Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattığı belirlenen S.G. ve Ö.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaldığı otele operasyon düzenleyen ekipler, odalarında yaptıkları aramada 54,8 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi, şüphelileri gözaltına aldı.

İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde de şüpheli M.Ş'nin ikametinde yapılan aramada 3,32 gram sentetik uyuşturucu, 6 kapsül sentetik ecza hapı, 15 mermi ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Gözaltına alınan M.Ş, emniyete götürüldü.



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