Samsun'da uygulama noktasından kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde daha önce uygulama noktasından kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce uygulama noktasından kaçan 55 ABN 530 plakalı otomobili gören polis ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde aracı durdurdu.

Çekiciyle emniyete götürülen araçta arama yapan ekipler, 3 ekstazi hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü E.T. ile yanındaki O.K. gözaltına alındı.

Haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan zanlılar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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