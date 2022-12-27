Havza'da kadınlara yönelik KADES bilgilendirmesi

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SAMSUN (AA) - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında Havza'da sebze pazarında kadınlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sosyal Hizmetler Merkezinde görevli personelden oluşan ekip, sebze pazarında KADES uygulaması anlatıp broşür dağıttı. İsteyen kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması indirilerek uygulamanın kullanılması gösterildi.

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalarda önceliklerinin KADES uygulamasının tüm çalışan kadınların telefonlarına indirilmesinin teşvik edilmesi olduğunu anlatarak, "Bu amaçla ekiplerimizce bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmaktayız. Amacımız KADES uygulamasının kullanımını artırarak kadınlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri ve olası durumlarda anında güvenlik güçleri ile iletişime geçmelerini sağlamak." dedi.

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