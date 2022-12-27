Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Gürkan'dan Havza'ya ziyaret

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Havza Alt Komisyonu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette ilçe merkezinde trafiğin rahatlatılması, trafik güvenliğinin artırılması için yapılacak çalışmalar ve düzenlemeler ile öneriler görüşüldü.



Çalışmaları hakkında Özdemir'e bilgi veren Gürkan, Havza'nın şehir içi trafik yükünü hafifletecek bir dizi çalışma yaptıkların, çok katlı mekanik otoparkın hizmete girmesiyle özellikle park sorunun çözüleceğini söyledi.

Özdemir de Havza'nın hızlı bir gelişim süreci yaşayacağını anlatarak, "Havza OSB'de üretim yapan fabrikalar ile Havza'nın gelişim süreci başladı. Havza Belediyesi olarak halkımızın gelişen ve büyüyen ilçemizde trafik sıkıntısı yaşamaması için gayret göstermekteyiz." dedi.

Ziyarete UKOME Havza Alt Komisyonu üyeleri UKOME Şube Müdürü Taner Tuğbay Tolgay, Belgelendirme ve Denetleme Şube Müdürü Mesut Şahin, Havza Zabıta Müdürü Erhan Demir, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Başçavuş Şükrü Önal ile Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat da katıldı.

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