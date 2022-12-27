Havza'da kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Havza'da, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi A İş Planı başvuru dönemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza Yerel Eylem Grubu iş birliğinde düzenlenen toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü personeli Bahadır Sağlam, Selçuk Öz, Törehan Çıvgın tarafından çiftçilere bilgi aktırıldı.

Bilgilendirmede görevliler tarafından başvuru sahipleri ve yatırımcıların sorumlulukları, uygun olmayan başvuru sahipleri, yatırım yerine ve konularına ilişkin genel hususlar gibi konular ele alındı.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Yerel Eylem Grubu Müdürü Özgür Atala ile çiftçiler katıldı.





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