Mustafa usta ömrünün 48 yılını triko makinesinin başında geçirdi

SAMSUN (AA) - ELİF YAZICI - Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Kaplan, 64 yıl önce terzilikle başladığı çalışma hayatını son 48 yıldır triko örerek sürdürüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1946'da doğan Mustafa Kaplan, AA muhabirine, 1958'de memleketinde terziliğe başladığını söyledi.

Kaplan, 12 yaşında mesleğe çıraklıkla adım attığını, daha sonra İstanbul'a giderek Laleli, Beyoğlu gibi yerlerde çalıştığını anlattı.

Askerlik görevi sonrasında Van'da esnaflık yaptığını belirten Kaplan, 1972'de Terme'ye taşınıp iki sene terzilik yaptıktan sonra trikotaj işine geçtiğini kaydetti.

Başlarda bu işi yapabilmek ve öğrenebilmek için yanına usta aldığını dile getiren Kaplan, "O bana öğretirken bir ay sonra ben ona işi öğretmeye başladım. Dükkanda sabahladığım oldu. Merak meselesi, insan merak edince olur. Aşağı yukarı 15 senedir de yalnız çalışıyorum." dedi.

- "Gelir kaynağından çok şimdilerde hobi olarak yapıyorum"

Günümüzde Terme'de kendisinden başka bu işi yapan bulunmadığına dikkati çeken Kaplan, şöyle devam etti:

"Her şeyin kendine göre bir zorluğu vardır. Terzilik de bitti, bu iş de bitti. Eskiden Samsun'da büyük çapta, 30-40 kişi çalıştıran neredeyse 40 iş yeri vardı. Şimdi bir tane bile yok. Ailede benden başka bu mesleği yapan yok. Eskiden eşim de bana yardımcı oluyordu, çıraklarım da vardı yanımda ama 15 seneden fazladır kimse yok, kendim yapıyorum. Terzilik bir sektördü. Her terzinin yanında 5-6 kalfası, çırağı vardı. Eskiden günde 10-12 kazak örmeden eve gitmezdim, şimdi 12 günde bir kazak örüyorum. Artık istek de yok derman da."

Kaplan, halen Van, Artvin, Bolu gibi illerden müşterileri bulunduğuna değinerek, "Telefon aracılığıyla isterler, ben de buradan ürünümü tamamladıktan sonra kargoyla onlara ulaştırıyorum. Daha önce de Terme'de memur olarak görev yapan müşterim Artvin'de yaşıyor, onların da siparişleri olduğunda buradan gönderiyorum. Bolu'dan da müşterilerim var. Bir gelir kaynağından çok şimdilerde hobi olarak yapıyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinden Bahattin Akman da babasından bu yana Kaplan'dan alışveriş yaptıklarını vurgulayarak, "40 yıllık arkadaşımdır. Her işimizi ona yaptırırız. Dokumaları gayet güzel. İtimat ettiğimiz biri." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.