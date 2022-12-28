Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu'nun Süper Lig'e çıkacaklarına inancı tam:

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in ilk devresini 32 puanla ikinci sırada tamamlayan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'e yükseleceklerine inandıklarını belirtti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, yedinci sırada aldığı takımı aynı kadroyla ikinci sıraya taşıdığına işaret etti.

Gelişim, takım mühendisliği ve sistem adı verilen sistemin meyvelerini topladıklarını vurgulayan Eroğlu, birçok hücum analizinde zirveye çıktıklarını aktardı.

İlk yarıda çok sayıda sakatlık ve kart cezası nedeniyle kadro sıkıntıları yaşadıklarını ancak futbolcuların büyük özveriyle mücadele ettiğini anlatan Eroğlu, "Bir Brezilya atasözü, 'Yatan timsah çanta olur' der. Biz de gücümüze daha fazla çalışmayı katarak adım adım çıkışa geçtik. Yenilmezlik serimizi 9 maça çıkardık." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'i hiç kimsenin Samsunspor kadar isteyemeyeceğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Başkanımız ve yönetim kurulumuz ile yaptığımız toplantıda, ikinci yarı kadromuzu belirledik. Çok isabetli, maliyeti fazla yüksek olmayan ancak oyun karakteriyle bize katkı sağlayacak isimleri alacağız. Tomane, bana göre bu dönemin en iyi transferi olacak. Ligin ikinci yarısında hücum aksiyonlarımızdaki liderliklerimize takım savunmasını da ekleyip Süper Lig'e yükseleceğiz."

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