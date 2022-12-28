Kavak SYDV Mütevelli Heyeti yıl sonu toplantısı

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SAMSUN (AA) - Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti yıl sonu toplantısı yapıldı.

Kaymakam Faruk Atar başkanlığında üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, heyete sunulan yardım talebine ilişkin 46 dosya görüşülerek karara bağlandı.

Atar, toplantının 2022 yılının son toplantısı olduğunu belirterek, "Mevzuat kapsamında uyum içinde çalıştık. Kurulumuzda seçimle görevlendirilen muhtarlar Ayhan Kara ile Mehmet Güngör görev yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Gelecek yıl için Ayhan Kara'nın yeniden heyet üyeliğine seçildiğini anlatan Atar, "Diğer üyemiz Mehmet Güngör bizden ayrılıyor. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve başarı dilerim. Yerine Ortaköy Mahallesi Muhtarı Hayrettin Erçin görev alacak." dedi.

SYDV Müdürü Recep Güney de toplantıda, 2022 yılı çalışmaları hakkında bilgi verdi.





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