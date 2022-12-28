GÜNCELLEME - Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yaptıkları belirlenen 2 zanlının ikametinde arama yaptı.

Aramada kurusıkıdan çevirme 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile kullanımını yasak 2 bıçak, muşta ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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