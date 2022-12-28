Samsun'da 45 bin 900 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi'nde belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

Ekipler, ikamette yaptıkları aramada 41 bin 900 dal doldurulmuş makaron ile 4 bin dal boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan ikamet sahibi Y.G. hakkında adli işlem yapıldı.

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