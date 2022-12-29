Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - 1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kavak ilçesinde ziyaretçileriyle buluşturuldu.

Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, Kavak ilçesine getirildi.

Merkez İlkokulu bahçesinde konuşlandırılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, öğrencilerin, ailelerin ve öğretmenlerin ziyaretine açıldı.

Müzenin ilçede 2 gün ziyarete açık kalacağı öğrenildi.





- Kavak'ta yılbaşı dolayısıyla kaz satışı yoğunluğu

Kavak Astronot Hüseyin Özdemir Parkı'nda kurulan kaz pazarında yılbaşı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, AA muhabirine, perşembe günleri 19 Mayıs Mahallesi'ndeki sebze pazarı kenarında kurulan kaz pazarının yoğunluk üzerine Astronot Hüseyin Özdemir Parkı içine alındığını söyledi.

Tirit yapımında kullanılan kazlara özellikle yılbaşı dolayısıyla yoğun talep olduğunu belirten Şahin, "Yetiştiricilerimiz, kazı yaklaşık 1 ay özel besiye alarak yağlanmasını sağlıyor. Kesip temizledikten sonra pazarda satışa sunuyor. Yılbaşına az bir süre kala kaz pazarımızda hareketlilik yaşanıyor. Besili ve temizlenmiş kaz ağırlığına göre 600 ila 750 liradan alıcı buluyor." dedi.





- Havza'da IPARD programı LEADER eğitimi verildi

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörlüğü iş birliğinde IPARD programı LEADER eğitimi verildi.

Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde yaptığı konuşmada, kırsal kalkınmanın desteklenmesini amaçladıklarını belirterek, bütçeleri dahilinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla kırsal kalkınmaya öncülük etmeye çalıştıklarını söyledi.

TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey de Havza'nın, Samsun'da IPARD desteklerinden en fazla yararlanan ilçe olduğunu ifade etti.

Havza YEG Müdürü Özgür Atala ise çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından YEG'lerden sorumlu TKDK proje uzmanı Orhan Kılıç tarafından IPARD ve LEADER yaklaşımı konularında sunum yapıldı.





- İl Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal'dan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

İpekdal, Özdemir'i ziyaret ederek, turizm ve kültür alanında yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Özdemir, Havza'da turizm potansiyelini artırmak için bir dizi çalışma yürüttüklerini belirterek, "Havza, termal, tarih ve doğası ile turizm konusunda iddialı konumda. İlçemizdeki kaplıca tesislerinin geliştirilmesi ve yeni yatırım yapılması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elimizdeki değerleri tanıtarak ilçemizi kalkındırmanın çabasındayız. Kültürel hizmetler noktasında da yapılabilecek her türlü işbirliğine açığız." ifadesini kullandı.

Ziyaretin ardından Özdemir ile İpekdal, Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Miktat Malat ve Havza İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Nidanur Kayhan, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.





- TÜGŞAV Bafra Şubesi el sanatları kursu açtı

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit ve gazi ailelerine yönelik el sanatları kursu açıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şubesi ile Bafra Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde dernek binasında şehit ve gazi ailelerine yönelik el sanatları kursu düzenlendi.

TÜGŞAV Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, şehit aileleri ile gaziler ve ailelerinin yaşadıkları psikolojik sorun ve sıkıntılarını azaltmak, kaynaşma, moral ve motivasyonlarını yükselterek topluma kazandırmak amacıyla el sanatları kursu açtıklarını söyledi.

Kursun usta öğreticiliğini terörle mücadele gazisi Bayram Bayar'ın eşi Müddet Bayar'ın yaptığını belirten Ersin, "Kursiyerlerimize nakış işleme ve örgü teknikleri öğretilmektedir. İleriki dönemde değişik alanlarda da kurslarımız olacaktır. Kursumuzun açılmasında desteklerini esirgemeyen Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı ve müdür yardımcısı Ferhat Kurd'a teşekkür ediyoruz." dedi.

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