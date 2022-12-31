19 Mayıs'ta Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market şubesinin açılışı gerçekleştirildi.
19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, marketin açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşların hem ucuz hem de kaliteli ürünler tüketebileceği imkanı ilçeye kazandıranlara teşekkür etti.
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da tüketicilerin fiyat artışlarından etkilenmemeleri ve daha kaliteli ürünler tüketebilmeleri adına Tarım Kredi Kooperatif Market'in varlığının önemli bir gelişme olduğunu dile getirerek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından marketin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar, markette incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.
Açılışa 19 Mayıs Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Barış Var da katıldı.