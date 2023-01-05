Samsun'da DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Canik ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu S.M.A.A gözaltına alındı.

Şüphelinin dijital materyallerine de el konuldu.

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