Samsun'da belediye ekipleri bakıma muhtaç insanların evlerini temizliyor, yemeklerini yapıyor

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında evde yemek ve temizlik destekleriyle 65 yaş ve üstü bakıma muhtaç, engelli vatandaşlara hizmet veriyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yaşlı, engelli, hasta ve kimsesiz vatandaşlara sahip çıkılarak yüzlerinin güldürüldüğü belirtildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında 760 aileye, toplam 9 bin 600 kez ev temizliği, 7 bin 800 kez kişisel bakım ve banyo desteği verdi. 75 aile 900 kez yemek hizmeti aldı.

Yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine misafir olan belediye görevlisi ekipler, her hafta ihtiyacı olan kişilerin yemeklerini pişiriyor, ayda 2 kez kişisel bakım ve banyolarını yaptırıyor, evlerini temizliyor.

Çiftlik mahallesinde yaşayan Hüseyin-Hatice Kaya çiftinin evini temizleyen Saliha Özkan, 10 yıldır işini severek yaptığını belirterek, "İnsana hizmet, nasip ve gönül işidir. Yaşlıların bizlere çok ihtiyacı var. Zillerini çaldığımızda kapılarını sevinçle açıyorlar. 'Evladım' diye hitap ederken samimiyetlerini hissediyoruz. O anı yaşamak gerekiyor. İşlerimizi yaparken mutlu oluyoruz. Sevinçlerini görmek ve dualarını almak yetiyor." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden 7 yıldır evde bakım ve temizlik hizmeti aldıklarını anlatan Hüseyin Kaya, da dua ederek, "Çocuklarımız şehir dışında yaşıyor. Çalışıyorlar. Her an yanımızda olamıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olmasa kim bakacak. Her hafta yemek, ayda bir de temizlik için geliyorlar. Hizmetlerinden dolayı çok memnunuz." açıklamasında bulundu.

Parkinson hastası ev hanımı Hatice Kaya ise hastalığı nedeniyle evin işlerini yapamadığını ifade ederek kendilerine destek olan belediyeye ve çalışanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.