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Samsun'da üretilen bateri zilleri 30'u aşkın ülkeye ihraç ediliyor

AA

ELİF YAZICI - Samsun'un Terme ilçesinde üretilen el yapımı bateri zilleri, birçok ülkedeki müzisyenler tarafından tercih ediliyor.

Samsun'da üretilen bateri zilleri 30'u aşkın ülkeye ihraç ediliyor

SAMSUN (AA) - ELİF YAZICI - Samsun'un Terme ilçesinde üretilen el yapımı bateri zilleri, birçok ülkedeki müzisyenler tarafından tercih ediliyor.

Terme Sanayi Sitesi'ndeki atölyede üç kişi, bakır ve kalayın eritilmesinin ardından kalıplara dökülen metali, en iyi sesi alabilmek için çekiçle dövüyor. Büyük emeğin ardından otaya çıkan zillere son aşamada ay yıldızlı logo işleniyor.

Dünyanın birçok yerinde müzisyenlerin rağbet gösterdiği el yapımı ziller, talebe göre özel olarak da üretiliyor.

Bateri zili üreticisi Hakan Fidan, AA muhabirine, mesleğe 2005 yılında henüz 15 yaşındayken çırak olarak başladığını söyledi.

Zaman içinde kendisini geliştirdiğini anlatan Fidan, ortağı ile üç kişi çalışarak kendi bateri zili modellerini üretmeye başladıklarını dile getirdi.

Caz, rock ve pop olarak seriler ürettiklerini aktaran Fidan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ve dünyada birçok ünlü davulcuya istedikleri sesleri, istedikleri şekilde verebiliyoruz. Almanya, Amerika, Norveç gibi 30'u aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Caz, rock, pop... Bu serileri hangi tarz çalıyorsa müzisyen o tarza hitap edecek şekilde yolluyoruz. Ürünlerimiz el yapımı, 'B20 Bronze' diye geçiyor. Yani bakır ve kalay karışımı, kalitesi çok yüksek Türk zili. Bu şekilde A'dan Z'ye makine yapımı değil el yapımı olarak devam ettiriyoruz bu geleneği, bizden öncekiler gibi. Dünyanın birçok yerinde makine üretimi yapılıyor ama biz el ürünleri yapmayı tercih ediyoruz."

Birçok grup ve müzisyene Terme'den ürün gönderdiklerini ifade eden Fidan, "MFÖ davulcusu Cengiz Bey'e ürünlerimizi verdik. Resul Dindar'ın davulcusu Atakan Bey'e sponsor olduk, ürünlerimizi verdik. Türkiye ve dünyada birçok davulcuya ürün gönderiyoruz buradan. Almanya'dan Hans Lehmann diye bir davulcumuz var, ona özel üretim yaptık, gönderdik. Yurt dışından birçok müzisyen, bizim markamızı bilen, duyan, bu işi merak eden, el yapımının nasıl olduğunu merak eden buraya geliyor. Üretimimizi, yaptığımız işi görüyor. Buradaki ürünlerin seslerini test ediyor ve beğendikleri ürünleri alıyor." diye konuştu.

- "Marka olarak çok ileriye gitmeyi hedefliyoruz"

Fidan, en kaliteli ürünleri üretmek, en kaliteli sesi yakalamak ve yeni modeller tasarlayıp dünyaya, en iyi davulculara sunmak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türk zilleri dünyanın her yerinde meşhur. Türk zillerinin ne kadar kaliteli olduğunu müzisyenler biliyor. Bizim farkımız birebir el yapımı olmasıdır. Bu iş dünyanın birçok ülkesinde yapılıyor. Marka olarak çok ileriye gitmeyi, fuarlara katılmayı hedefliyoruz. Amerika, Almanya'da her yıl fuarlar düzenleniyor düzenli olarak. Bu fuarlarda kendi markamızı tanıtmak ve üst seviyeye çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Aylık bine yakın bateri zili ürettiklerini belirten Fidan, şu anki üretimlerinin 500-600 civarında olduğunu, siparişe göre bu rakamın değiştiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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