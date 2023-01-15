Samsun Büyükşehir Belediyesinden manda üreticilerine destek

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 256 manda üreticisine destek verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğinde "Malak Yetiştirme Koşullarını İyileştirme Projesi" kapsamında 256 manda üreticisine dezenfektan ve malak kulübesi dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özellikle manda ürünlerinin üretimi ve çeşitliliği konusunda bugüne kadar sağladıkları katkıları malak ölümlerinin önlenmesi ile zirveye taşıyacaklarını bildirdi.



Malak ölümlerinin önlenmesinin manda varlığını artıracağına işaret eden Demir, "Bu konuda manda yetiştiricilerimizden beklentimiz manda ürünleri çeşitliliği konusunda üzerlerine düşen gayret ve çabayı göstermeleridir." ifadelerini kullandı.

Bafra Alpaslan Türkeş Parkı'nda düzenlenen dağıtım törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, DOKAP Koordinatörü İlknur Aydoğmuş, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan, Samsun İli Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Metin ile manda yetiştiricileri katıldı.

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