Okçuluk Salon Milli Takım Seçme Yarışması Samsun'da sona erdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen 2023 Okçuluk Salon Milli Takım Seçme Yarışması sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Samsun'da 14-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Salon Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takım seçme yarışması düzenledi.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışmada 180 sporcu klasik, makaralı kategorilerinde atış yaparken 24 kişilik milli takım kadrosu oluştu.

Klasik yay erkeklerde birinci Efe Gürkan Maraş, ikinci Murat Yiğit Kara, üçüncü Doruk Ekin Esatoğlu kadınlar ise Aslı Er birinci, Assıya Yılmazer ikinci, Gizem Özkan da üçüncü oldu.

Makaralı yay erkeklerde Emircan Haney birinci, Yakup Yıldız ikinci, Furkan Oruç üçüncü olurken kadınlarda ise Yeşim Bostan Uçar birinci, Songül Lök ikinci ve İpek Tomruk üçüncü oldu.

Klasik yay genç erkeklerde ise Toprak Türker birinci, Melih Simav ikinci, Kamil Türkmen üçüncü olurken kadınlarda Zeynep Barbaros birinci, Dünya Yenihayat ikinci, Defne Derebaşı da üçüncü oldu.

Makaralı yay genç erkeklerde Eren Kırca birinci, Yunus Emre Arslan ikinci, Gökay Altıntaş üçüncü olurken kadınlarda ise Hazal Burun birinci, Begüm Yuva ikinci, Irmak Yüksel üçüncü oldu.

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