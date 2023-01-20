Vezirköprü'de yoğun sis kazalara neden oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sis nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Şenel yönetimindeki 55 AEB 918 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi Samsun Caddesi Tır Garajı Kavşağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu refüjdeki ağaca çarptı.



Sürücünün yara almadan atlattığı kazada araçta hasar oluştu.



Öte yandan aynı bölgede sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle 7 aracın karıştığı iki kaza daha meydana geldiği öğrenildi.



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