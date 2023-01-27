Samsun'da geçen yıl 30 bin yabancıya "sağlık turizmi" hizmeti verildi

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SAMSUN (AA) - VEYSEL ALTUN/FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da geçen yıl sağlık turizmi kapsamında 30 bin yabancıya hizmet verildi.

Denizi, sahilleri, doğal güzellikleri ve sağlık tesisleriyle Karadeniz Bölgesi'nin öne çıkan kenti Samsun, sağlık turizminden aldığı payı artırmak istiyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, sağlık turizminde her geçen yıl ileriye gidildiğini belirtti.

"Sağlık Kenti Samsun" sloganıyla kentin sağlıkta ciddi anlamda altyapısı olduğunu vurgulayan Oruç şöyle konuştu:

"900 yataklı şehir hastanemiz yükselmekte. Sağlık turizmi açısından ciddi sonuçları olan bir yatırım olacak. Üniversite ve 9 özel hastanemiz var. Tıp merkezleri, muayenehaneler, ağız diş sağlığı merkezleri gibi sağlığın her alanında hizmet verebilecek yatırımlara sahibiz."

Oruç, sağlık turizminde 3 saatlik uçak yolculuğu mesafesindeki ülkelere hizmet vermeyi hedeflediklerini işaret ederek "Avrupa'dan Rusya'ya, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Afganistan'a kadar tüm bölge uçuş sahamıza girmekte. Bu bölgeden birçok hastayı Samsun'da tedavi ettik. 2022'de 30 bin civarında sağlık turizmi için gelen hastanın olduğunu görmekteyiz. Her yıl yüzde 50 büyüyerek Samsun'a sağlık turizminden gelecek hem geliri hem de şifa bulacak insan sayısını artırmayı hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

- Samsun sağlık turizminde 7'nci sırada

Samsun'u sağlık turizminde Türkiye'nin ilk 5 kenti arasında görmek istediklerini dile getiren Oruç, "Samsun, Türkiye'de sağlık turizminde 7'nci sırada görülmekte. Sağlık turizmi için gelenlerin göz, kardiyoloji, ortopedik problemler, dermokozmetik ihtiyaçlar, diş sağlığı hizmetlerini talep ettiğini görüyoruz. Biz de buna uygun olarak hem kamudaki hem de özellerdeki yatırımlarımızı bu alanlarda yapmaya çalıştık. Nitelikli hekimlerimizle sağlık hizmetlerini sunuyorlar." diye konuştu.

Oruç, Samsun'un turizm açısından önemli potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek "Buraya gelen hem sağlığına kavuşacak hem de turizm ve kültürel faaliyetler içinde olacak. Samsun'da medikal turizmin yanında kaplıca-termal turizmi de işin içine kattığımızda sağlık turizminin her alanında hizmet verebilecek kapasitemiz var." değerlendirmesinde bulundu.

- OMÜ, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan da Sağlık Bakanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandıklarını söyledi.

Belgenin sağlıkta kalite standartları sağladıktan sonra alınabileceğini vurgulayan Özkan şunları kaydetti:

"Baraj olan 85'in üzerine çıkarak 94 puanla sağlık turizmi yetki belgesine sahip olduk. Sağlık turizminde dünyada var olan payın önemli kısmını ülkemize, bunun ötesinde şehrimize taşımak için çalışmalar yapacağız. Bunun için yetki belgesinin üniversitemiz için çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan sonraki süreçte tahmin edilen ölçülerde şehrimize ciddi gelir kapısı olacağını düşünüyorum."

Özkan, kamu ve özel hastanelerin birbirine destek vererek sağlık turizmini geliştirmeleri gerektiğinin altını çizerek "Şehrimize döviz girdisini artıracağız. Aslında sağlık ihraç etmiş oluyoruz turiste. Bu belge projelendirmede, istihdam, eğitim, fuarlar, alım heyetleri gibi pek çok noktada bize fayda sağlayacaktır." dedi.





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