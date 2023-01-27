Samsun'da geçen yıl 30 bin yabancıya "sağlık turizmi" hizmeti verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da geçen yıl 30 bin yabancıya "sağlık turizmi" hizmeti verildi

AA

Samsun'da geçen yıl 30 bin yabancıya "sağlık turizmi" hizmeti verildi

SAMSUN (AA) - VEYSEL ALTUN/FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da geçen yıl sağlık turizmi kapsamında 30 bin yabancıya hizmet verildi.

Denizi, sahilleri, doğal güzellikleri ve sağlık tesisleriyle Karadeniz Bölgesi'nin öne çıkan kenti Samsun, sağlık turizminden aldığı payı artırmak istiyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, sağlık turizminde her geçen yıl ileriye gidildiğini belirtti.

"Sağlık Kenti Samsun" sloganıyla kentin sağlıkta ciddi anlamda altyapısı olduğunu vurgulayan Oruç şöyle konuştu:

"900 yataklı şehir hastanemiz yükselmekte. Sağlık turizmi açısından ciddi sonuçları olan bir yatırım olacak. Üniversite ve 9 özel hastanemiz var. Tıp merkezleri, muayenehaneler, ağız diş sağlığı merkezleri gibi sağlığın her alanında hizmet verebilecek yatırımlara sahibiz."

Oruç, sağlık turizminde 3 saatlik uçak yolculuğu mesafesindeki ülkelere hizmet vermeyi hedeflediklerini işaret ederek "Avrupa'dan Rusya'ya, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Afganistan'a kadar tüm bölge uçuş sahamıza girmekte. Bu bölgeden birçok hastayı Samsun'da tedavi ettik. 2022'de 30 bin civarında sağlık turizmi için gelen hastanın olduğunu görmekteyiz. Her yıl yüzde 50 büyüyerek Samsun'a sağlık turizminden gelecek hem geliri hem de şifa bulacak insan sayısını artırmayı hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

- Samsun sağlık turizminde 7'nci sırada

Samsun'u sağlık turizminde Türkiye'nin ilk 5 kenti arasında görmek istediklerini dile getiren Oruç, "Samsun, Türkiye'de sağlık turizminde 7'nci sırada görülmekte. Sağlık turizmi için gelenlerin göz, kardiyoloji, ortopedik problemler, dermokozmetik ihtiyaçlar, diş sağlığı hizmetlerini talep ettiğini görüyoruz. Biz de buna uygun olarak hem kamudaki hem de özellerdeki yatırımlarımızı bu alanlarda yapmaya çalıştık. Nitelikli hekimlerimizle sağlık hizmetlerini sunuyorlar." diye konuştu.

Oruç, Samsun'un turizm açısından önemli potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek "Buraya gelen hem sağlığına kavuşacak hem de turizm ve kültürel faaliyetler içinde olacak. Samsun'da medikal turizmin yanında kaplıca-termal turizmi de işin içine kattığımızda sağlık turizminin her alanında hizmet verebilecek kapasitemiz var." değerlendirmesinde bulundu.

- OMÜ, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan da Sağlık Bakanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandıklarını söyledi.

Belgenin sağlıkta kalite standartları sağladıktan sonra alınabileceğini vurgulayan Özkan şunları kaydetti:

"Baraj olan 85'in üzerine çıkarak 94 puanla sağlık turizmi yetki belgesine sahip olduk. Sağlık turizminde dünyada var olan payın önemli kısmını ülkemize, bunun ötesinde şehrimize taşımak için çalışmalar yapacağız. Bunun için yetki belgesinin üniversitemiz için çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan sonraki süreçte tahmin edilen ölçülerde şehrimize ciddi gelir kapısı olacağını düşünüyorum."

Özkan, kamu ve özel hastanelerin birbirine destek vererek sağlık turizmini geliştirmeleri gerektiğinin altını çizerek "Şehrimize döviz girdisini artıracağız. Aslında sağlık ihraç etmiş oluyoruz turiste. Bu belge projelendirmede, istihdam, eğitim, fuarlar, alım heyetleri gibi pek çok noktada bize fayda sağlayacaktır." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir ...
Yakakent Belediyesi "Hoş Geldin Bebek Projesi"ne devam ediyor
YEREL HABERLER Yakakent Belediyesi "Hoş Geldin Bebek Projesi"ne ...
Samsun'daki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'daki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı: 5 ...
Afet İzlerinin Peşinde Muhtarlar Projesi kapsamında Ladik ve Kavak'ta inceleme
YEREL HABERLER Afet İzlerinin Peşinde Muhtarlar Projesi kapsamında ...
Havza'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Havza'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor
Samsun'da Miraç Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Samsun'da Miraç Kandili idrak edildi
Samsunspor´da 2 transfer
YEREL HABERLER Samsunspor´da 2 transfer
Salıpazarı'nda bir saat arayla ölen baba ve oğlunun cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda bir saat arayla ölen baba ve oğlunun ...
(Görüntülü) SAMSUN?DA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN?DA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Orta Karadeniz'den 2022'de 2 milyar 571 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Orta Karadeniz'den 2022'de 2 milyar 571 milyon ...
Samsun´da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun´da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Alaçam Belediyesi beton yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Alaçam Belediyesi beton yol yapım çalışmalarına devam ...
Samsun’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun’da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ...
Baba- oğul bir saat arayla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Baba- oğul bir saat arayla hayatını kaybetti
Samsunspor, Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı
YEREL HABERLER Samsunspor, Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu'yu ...
Samsun'da "Sigortacılık Sektörü İstişare Toplantısı" düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da "Sigortacılık Sektörü İstişare Toplantısı" ...
Alaçam'da yeni minibüs garajı hizmete girdi
YEREL HABERLER Alaçam'da yeni minibüs garajı hizmete girdi
Samsunspor, Erzurumspor FK'yi yenerek Süper Lig yolunda ilerlemeyi hedefliyor
YEREL HABERLER Samsunspor, Erzurumspor FK'yi yenerek Süper Lig ...
Samsun'da balık fiyatları
YEREL HABERLER Samsun'da balık fiyatları
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Bafra Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi büyütülecek
YEREL HABERLER Bafra Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım ...
Bandırma Vapuru'nun 40 kat küçük birebir maketini yapıyor
YEREL HABERLER Bandırma Vapuru'nun 40 kat küçük birebir maketini ...
Salıpazarı ilçesinde baba ve oğlu bir saat arayla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde baba ve oğlu bir saat arayla ...
Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.