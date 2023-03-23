AK Parti Havza İlçe Başkanlığına Kurkmazlı atandı

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SAMSUN (AA) - AK Parti Havza İlçe Başkanlığına Mustafa Kurkmazlı getirildi.



Kadir Kayan'ın milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinin ardından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından ilçe başkanlığına Kurkmazlı atandı.

İlçe başkanlığı görevinin kendisine tevdi edilmesinin onurunu yaşadığını belirten Kurkmazlı, "Partimizin değişik kademelerinde görev aldık ve teşkilatımızın içinden gelmekteyiz. Sayın başkanımız Kadir Kayan, milletvekilliğine adaylık süreci nedeniyle partideki görevinden ayrıldı. Genel merkezimizin oluru ve il başkanlığımızın takdiriyle görevimize başladık. Bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı Kayan'a teşekkür ediyorum." dedi.





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