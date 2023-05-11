Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan A.B. takibe alındı.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin üzerinde ve ikametinde 0,20 gram sentetik uyuşturucu, 0,63 gram esrar ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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