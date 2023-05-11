Milli sporcular Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildi

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SAMSUN (AA) - Milli judocular Berat Bahadır ve Azmi Kocabey ile milli güreşçi Bünyamin Özcan, çapraz bağ kopması nedeniyle Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildi.



Judo Milli Takımı sporcuları Berat Bahadır ve Azmi Kocabey ön çapraz bağ, Güreş Milli Takımı sporcusu Bünyamin Özcan da izole arka çapraz kopması nedeniyle Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar ve ekibi tarafından ameliyat edilerek sağlıklarına kavuşturuldu.



Kehribar, AA muhabirine, aynı gün içinde yaptıkları ameliyatların başarılı geçtiğini, sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesinin spor hekimliği alanında büyük başarılara imza attığını anlatan Kehribar, sporcuların müsabaka anında ya da antrenmanlarda meydana gelebilecek sakatlanmalarından dolayı başka şehirlere gitmeden tedavilerinin Samsun'da yapılabildiğini vurguladı.

Milli sporcuların yaşadıkları çapraz bağ yırtılmasından dolayı daha önce İstanbul ya da Ankara gibi şehirlere giderek tedavi olduklarını dile getiren Kehribar, şöyle devam etti:



"Üniversite hastanemizde spor müsabakaları veya egzersizlerden kaynaklı sakatlanma, yaralanma gibi durumların tedavisine yönelik sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vermekteyiz. Amacımız spor ya da egzersizden kaynaklı sakatlanmaların erken teşhis ve tedavisi ile sakatlanmış sporcuların sahaya güvenli ve hızlı şekilde dönmelerini sağlamak. Kliniğimizde dünya standartlarında sağlık hizmeti sunuyoruz. Kliniğimizde aynı gün içinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemi derecelere imza atmış milli sporcularımızdan Berat Bahadır, Azmi Kocabey ile Bünyamin Özcan, çapraz bağ kopması nedeniyle başarılı şekilde ameliyat edildi."



İzole arka çapraz bağ ameliyatlarının çok nadir yapıldığına işaret eden Kehribar, "Çok önemli ameliyatları başarılı şekilde gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası 7-8 aylık takip ve periyodlarla aktif spor hayatlarına geri dönmelerini sağlıyoruz." dedi.

Ameliyat edilen Berat Bahadır ise sağlık durumunun iyi olduğunu, birkaç ay sonra hafif şekilde antrenmanlara başlayabileceğini ifade etti.





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