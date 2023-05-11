Samsun'da mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, işten eve gelen K.G, kocası İ.G'yi (40) yerde hareketsiz buldu.

Evde mutfak tüpünden gaz sızıntısı olduğunu fark eden K.G, pencereleri açarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen İ.G'yi Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.









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