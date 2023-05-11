GÜNCELLEME - Halı sahadaki kavgada bir kişinin çenesinin kırılmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da halı sahada çıkan kavgada bir kişinin çenesinin kırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki halı sahada iki takım arasından oynanan halı saha maçında oyuncular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y. (18), yüzüne gelen tekmeyle yere yığıldı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan A.Y'ye yapılan tetkiklerde çenesinde ikinci derece kırık tespit edildi. Ameliyata alınan A.Y'nin çenesine 8 vida ve 4 platin takıldı.

Soruşturma kapsamında D.K. (17), M.D. (17) ve K.Y. (15), İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.



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