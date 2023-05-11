Samsun'da silahlı saldırı sonucu bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 8 Mayıs'ta Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde B.K'nin tüfekle yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Eşkal tespitini yapan ekipler, şüpheli M.Ö.Y'yi Çatalarmut Mahallesi Bolkar Sokak'ta yakaladı. Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavisi süren B.K'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.