Samsun'da okul binasında annesini silahla öldüren sanık ile babası yargılanıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde, okul binasında annesini silahla öldüren sanık ile babasının yargılanmasına devam edildi.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına, annesi Zerrin Büyük'ü (50) ortaokul binasında silahla öldüren ve erkek arkadaşı Bilgin İ'yi yaralayan tutuklu sanık A.A.Ö. (18), hakkında ev hapsi bulunan babası A.Ö. ile Bilgin İ. ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan A.A.Ö, duruşmadaki savunmasında, babası A.Ö'nün olayla ilgisi bulunmadığını savunarak "Olay anında Bilgin İ. ile arasında bir konuşma geçmedi. Annemin daha önceden sürekli beni rahatsız etmesi ve olay günü de kardeşlerimi kaçıracağını düşündüğüm için olayı gerçekleştirdim. Yaptıklarımdan çok pişmanım." dedi.

Sanık A.Ö. ise oğlunu azmettirdiği iddiasının doğru olmadığını öne sürerek "A.A.Ö'nün üzerine atılı suçları işleyeceğinden haberim yoktu. Daha öncesinden annesi Samsun'a gelmek istediğinde onun gelmesini istemiyordu. Ona telefonda kızıyordu ancak bana annesini ve diğer şahsı öldüreceğinden, öldürmek istediğinden bahsetmedi. Haberim olsaydı çocuğumu engellerdim." diye konuştu.

Bilgin İ. de her iki sanıktan da şikayetçi olduğunu belirterek "A.Ö. ile evliliği sırasında Büyük ile ilişkim yoktu. Boşandıktan sonra görüşmeye başladım, arkadaş oldum. Ben bulunduğum sırada bahçe kalabalıktı. A.A.Ö. yanıma gelip, 'Bana bak' diye söyleyince ben de baktım. Hemen bana ateş etti. Sanık ile aramda olay anında konuşma olmadı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

Eşinden boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, 5 Ocak'ta erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitmiş, okul yönetimi de babaları A.Ö'yü telefonla arayıp annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirmişti.

Kadının büyük oğlu A.A.Ö, ortaokula gidip tabancayla binanın içinde annesine, okul bahçesinde de Bilgin İ'ye ateş etmiş, anne ve erkek arkadaşı yaralanmış, Zerrin Büyük kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



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