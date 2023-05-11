Samsun'da kamyonetin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

Mümin D'nin kullandığı 55 NH 102 plakalı kamyonet, Kavakpınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde Hasan Ö. yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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