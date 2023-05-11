Bafra'da "Türk bayrağı" motifli peyzaj çalışması yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. Yılına özel "Türk bayrağı" motifli peyzaj çalışması gerçekleştirildi.

Bafra Beledisinden yapılan açıklamada, şehir estetiğine değer katan çevre düzenlemelere önem verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçeye girişte insanları Türk bayrağının karşıladığına işaret ederek, "İçimizdeki vatan sevgisini diri tutan bu çalışma görenleri mest ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından peyzaj çalışmasının ilçemize ayrı bir değer ve güzellik kattığını düşünüyorum. İlçemiz, hemşehrilerimiz için çalışmaya evimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





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