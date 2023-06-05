Samsun'da sel dolayısıyla bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi

Ticaret Bakanı kim oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun’un Ladik ilçesinde sel dolayısıyla bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

Tüfeçidere Mahalesi'nde de yağışın ardından oluşan taşkınlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi, Kavak ve Ladik belediyeleri ekipleri, iş makineleri ile mahalleye giderek bazı vatandaşları tedbiren evlerinden tahliye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.