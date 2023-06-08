22. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Samsun'da başladı

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SAMSUN (AA) - Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, 22. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi'ni Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde Samsun'da düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 8-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kongre, Bölgesel Kalkınma Yönetişim ve Kalkınma Gündemi paneliyle başladı.

Vali Zülkif Dağlı, panel öncesinde düzenlenen açılış töreninde, planlama konusunun önemine işaret ederek, idarecilerin hizmet ve icraatlarını planlama yönetimine dayanarak yaptıklarını söyledi.

Dağlı, coğrafya, tarih, sosyoloji ve bölge hafızasının iyi bilinmesi gerektiğini, bölge biliminin ise bunların tamamını harmanlayan bir husus olduğunu dile getirdi.

Bölge planlamasıyla bir ilin ekonomisi ve sanayisi ile tarımının da geliştirileceğini belirten Vali Dağlı, şöyle dedi:

"Biz doğru yerlerde sanayiyi konuşlandıramazsak, tarım alanlarını mümkün olduğu kadar koruyamazsak yerleşim alanlarını nereye yapacağımızı tam olarak bilimsel metodolojilerle ve ilgili tüm aktörlerle beraber yapamazsak mutlaka hep geriye dönmek suretiyle yeniden yapmak, yeniden düzeltmek ve tekrar tekrar para harcamak zorunda kalıyoruz. Bu makul değil, mantıksız ve tamamen israfa dayalı bir husus. Yerleşim çok önemli. Yine bunu bilimsel çalışmalarla yapmamız gerekiyor."

Dağlı, Samsun'da bilimsel çalışmalara açık olduklarını dile getirerek, kenti daha yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için ortaklara birlikte çalışma çağırısı yaptı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da kalkınmanın tek başına düşünülmemesi gerektiğini, insan ve doğa ön plana alınarak belirli bir planlama çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tüzin Baycan, Kovid-19 salgını nedeniyle en son yüz yüze kongrelerini 2019 yılında yaptıklarını, bu nedenle Samsun'da bu kongreyi düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Baycan, "Çok verimli bir kongre olmasını diliyorum. Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi uluslararası bir bilimsel kuruluş. İlk kuruluşu 1980'li yılların sonlarına dayanıyor." diye konuştu.

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi'nin en önemli ayırt edici özelliğinin disiplinler arası bir platform ve bilimsel organizasyon olması olduğunu vurgulayan Baycan, "Şehir ve bölge planlama, coğrafya, iktisat, sosyoloji, kamu yönetimi gibi pek çok disiplini bir araya getiren ve bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınmanın mekansal etkilerine odaklanan bir ortak ilgi alanımız var. Disiplinler arası yapısı nedeniyle çok verimli, çok geniş yelpazede pek çok alanda çalışan akademisyenlerden ve araştırmacılardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun da birer konuşma yaptı.

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