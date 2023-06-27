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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra'da arife gününde şehitler dualarla anıldı

AA

Bafra'da arife gününde şehitler dualarla anıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde şehitler, kabirleri başında dualarla anıldı.

Bafra Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda imamlar tarafından Kur'an ve ilahiler okundu.

Bafra Müftüsü Necmettin Kayar tarafından yapılan duanın ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek şehit yakınlarına karanfil verildi ve bayramları kutlandı.

Programa Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı ile şehit yakınları katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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