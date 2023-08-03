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        OMÜ Rektörü Ünal tercih yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:56
        OMÜ Rektörü Ünal tercih yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu

        SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara tavsiyelerde bulundu.

        OMÜ'den yapılan açıkmalaya göre, Ünal, bir televizyon kanalında "Tercih Rehberi" programında YKS'ye giren öğrencilerin tercih sürecinde nelere dikkat etmeleri hakkında bilgilerini paylaştı.

        ​​​​​​​Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin doğru tercih yapmaları için birtakım platformları hayata geçirdiklerine işaret eden Ünal, "Tercih dönemi, öğrencinin isabetli tercihi, üniversiteye uygun öğrencinin gelmesi ve öğrencinin kendisine uygun bölümü seçmesi, ülkemizin iş gücü ile öğrencilerin geleceği açısından stratejik bir öneme sahip. Öğrencilerin bize ulaşabileceği birtakım platformlar hazırladık. OMÜ olarak öğrencilerle çevrimiçi bir buluşma gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz kadar bizler de heyecanlıyız. İnşallah doğru ve isabetli tercihler yaparlar." ifadelerini kullandı.

        Ünal, tercih yapacak öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ve mutlu olabilecekleri bölümleri seçmeleri gerektiğini vurguladı.

        OMÜ olarak Ar-Ge çalışmaları ve eğitim revizyonu üzerine çalışmalar yürüttüklerini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

        "OMÜ, 2021'de 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite' unvanını aldı. 2022’de 11 basamak yükselmek suretiyle 35. sıralamada da bu unvanını korumuş oldu. 2022’de gıda teknolojisinde 'İhtisaslaşan Üniversite' unvanını aldı. 2020’de 140 olan Ar-Ge çalışmaları 2022’de 422 gibi bir rakamla ulaştı. Revizyon politikasının temelinde Ar-Ge’yi kültüre dönüştürmek var. Bu anlamda yaptığımız temel düzenlemelerden bir tanesi de yükseköğretimi yeterlilikler çerçevesinde masaya yatırdık. Kendi mezunumuzu bu yeterliliklerle mezun edeceğiz. Üniversite ve sanayi birlikte çalışır hale geldi. Bu çalışmalar bölgeye büyük avantajlar sağladı."

        OMÜ'nün uluslararasılaşmada özel bir politikasının olduğunu belirten Ünal, "Üniversitemiz yaklaşık 13 yıldır bu politikayı devam ettiriyor. 119 farklı ülkeden 5300 yabancı öğrencimiz var. Avrupa’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin diplomasının geçerliliği var. Bizim buradaki hedefimiz üniversitemizde eğitim alan yabancı öğrencilerin kendi ülkelerine hizmet etmesi. Kültür ve Ticaret elçileri çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu çalışmalar üzerinden somut sonuçlar aldık. Üniversite olarak dış yüzü stratejik ortaklıklar üzerine kurduk." açıklamasında bulundu.

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