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        OMÜ Hayvan Hastanesi'nde 6 ayda yaklaşık 18 bin hayvan tedavi edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:33
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        OMÜ Hayvan Hastanesi'nde 6 ayda yaklaşık 18 bin hayvan tedavi edildi
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        SAMSUN (AA) - VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde 2023 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 18 bin hayvan tedavi edildi.

        OMÜ Kurupelit Kampüsü'nde yer alan Hayvan Hastanesi 7 gün 24 saat hastalara hizmet veriyor. Acil servisi de bulunan hastanede gerekli durumlarda hayvanların yatışı da yapılıyor.

        OMÜ Eğitim Uygulama ve Araştırma Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Özcan, AA muhabirine, Kovid-19 salgını ile hayvan sahiplenmenin arttığını ve buna bağlı hasta sayılarında yükselme olduğunu dile getirdi.

        Hayvan hastanesinin 2011 yılında kurulduğunu ve her geçen gün hasta sayılarında artış gözlendiğini belirten Özcan, şu bilgileri verdi:

        "2022 yılında 25 bin hasta ziyareti olan sayımız bu senenin ilk altı ayında 18 binlere yükseldi. Yıl sonunda bu sayının 30-35 bin bandında olacağını öngörüyoruz. Bu artışa baktığımızda yüksek bir sayı olduğunu görmekteyiz. Yoğun olarak özellikle pandemiden sonra hayvan sahiplenmenin artmasıyla birlikte gelen bu artışın karşılığını bizler de görüyoruz."

        - 70'e yakın personelle hizmet veriliyor

        Cerrahi, iç hastalıkları, yaban hayvan hastalıkları, doğum ve jinekoloji bölümlerinde 70'e yakın personel ile hasta hayvanlara hizmet verdiklerini söyleyen Özcan, Orta Karadeniz Bölgesi'nin tamamına hizmet verdiklerine işaret etti.

        Genelde cerrahi vakalarda yüksekten düşme oranlarının fazla olduğuna işaret eden Özcan, şunları anlattı:

        "Bölgemizde kedilerin yüksekten düşme vakaları çok fazla, dünya ortalamasının üzerinde. Belki bu konuda da bir uyarıda bulunmuş olabiliriz, yani camları kapatmak veya camlara sineklik takmak noktasında. Mesai saatleri dışarısında da hastanemiz yirmi dört saat açık ve buraya acil olarak başvurabiliyorsunuz. 2022 yılına baktığımızda 4 bine yakın acile başvurduğunu görüyoruz ve bunların büyük bir çoğunluğu yüksekten düşme vakası."

        - Vakaların yüzde 60'ı kediler

        Yıllık verilere bakıldığında hastalık ve hasta yelpazelerinin oldukça geniş olduğunu vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

        "Dünyada kedi sahiplenme popülasyonu yüksek olduğu için ülkemizde de böyle. Bizim hastalarımıza baktığımızda da yüzde 60'ının kediler olduğunu görüyoruz. Bunu köpek takip ediyor. Ama biz konum olarak aslına bakarsanız Bafra, Çarşamba ovası ve hatta Amasya, Suluova gibi çiftlik hayvancılığının yapıldığı bir bölgedeyiz. Bu yüzden bizim çiftlik hayvanı dediğimiz koyun, keçi, sığır, buzağı bunlardan da ciddi bir talep var."

        Özcan, teşhis ve tedavi konusunda bölgenin en donanımlı merkezi olduklarının altını çizerek, hastaneye hayvanlarını getirecek vatandaşların mağdur olmaması için randevu sistemini kullanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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